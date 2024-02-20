Российские регионы могут поделить на пять "ипотечных кластеров"

Россию хотят поделить на "ипотечные кластеры". Соответствующие изменения в ипотечные программы, предусматривающие государственную поддержку прорабатывает правительство страны, передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу главы Санкт-Петербурга.
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