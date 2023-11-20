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Вышли обзоры AMD Ryzen Threadripper 7000 — самые быстрые процессоры для рендеринга, но не...

Вышли обзоры AMD Ryzen Threadripper 7000 — самые быстрые процессоры для рендеринга, но не...

Вышли обзоры AMD Ryzen Threadripper 7000 — самые быстрые процессоры для рендеринга, но не для ИИВ прошлом месяце компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 для высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT), а также Ryzen Threadripper PRO 7000 для рабочих станций.

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