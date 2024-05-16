НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

51 подписчик

Стало известно, какого заработка лишились звезды, покинувшие Россию

Стало известно, какого заработка лишились звезды, покинувшие Россию

Они потеряли большие гонорары Константин Меладзе всегда был в тени своего брата. Однако он являлся влиятельным деятелем в шоу-бизнесе, владевшим множеством коммерческих фирм, включая прибыльную группу «ВИА Гра», сообщает «Царьград».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх