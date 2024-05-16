Стало известно, какого заработка лишились звезды, покинувшие Россию

Они потеряли большие гонорары Константин Меладзе всегда был в тени своего брата. Однако он являлся влиятельным деятелем в шоу-бизнесе, владевшим множеством коммерческих фирм, включая прибыльную группу «ВИА Гра», сообщает «Царьград».
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