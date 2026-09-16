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Юрист Минаев назвал риски при покупке квартиры на вторичном рынке

Юрист Минаев назвал риски при покупке квартиры на вторичном рынке

Проверка документов не всегда защищает покупателя вторичного жилья от потери квартиры. Судебный юрист Сергей Минаев объяснил, в каких случаях оспаривают сделку и как снизить риски, сообщают «Известия» .

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