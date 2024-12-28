Сыр с плесенью повлиял на память

Физическое и психическое здоровье во многом зависит от питания. Согласно недавним исследованиям, веганский рацион может быть полезнее средиземноморской диеты, в основе которой овощи и нежирная рыба, а белки молока и мяса способны защитить от рака кишечника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии