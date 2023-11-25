На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новые угрозы Крымскому мосту. На эту тему он высказался 24 ноября в фильме «Крымский мост на бис», показанном в эфире на YouTube-канале телеканала «1+1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии