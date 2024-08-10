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Три правила, которые стоит знать тем, у кого есть старые долги по оплате коммунальных услуг

Три правила, которые стоит знать тем, у кого есть старые долги по оплате коммунальных услуг

Судя по отзывам уважаемой аудитории, с проблемой старых коммунальных долгов сталкиваются многие: кто-то действительно не платил по квитанциям в силу разных причин, а долг почему-то не взыскивали, а кому-то неожиданно приходит счет за несколько лет назад — хотя раньше квитанций не было.

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