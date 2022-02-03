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Чемпионка России на марафоне в этом году не будет защищать свой титул

Пятикратная Чемпионка России Сардана Трофимова (Якутия) в 2022 году не будет защищать свой титул самой быстрой российской спортсменки на марафонской дистанции.

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