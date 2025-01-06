Новая модель обучения. В России изменится система высшего образования

В 2026 году российские университеты перейдут на новую систему высшего образования. Ожидается, что уже к 1 сентября соответствующие правовые акты подготовит и утвердит Минобрнауки РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
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