Bloomberg: Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ

Ситуация с газом в Европе может создать предпосылки для борьбы стран за поставки, пишет Bloomberg. Как говорится в публикации, есть риск, что из-за остановки транзита российского газа через Украину Европа не достигнет целевых показателей по запасам топлива на следующую зиму.
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