Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде Хорошие новости! В Питере и Новгородской области Следственный комитет разоблачил руководство местных отделов МВД (ОМВД) и Управления по вопросам миграции (УВМ).
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