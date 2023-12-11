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Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде

Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде

Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде Хорошие новости! В Питере и Новгородской области Следственный комитет разоблачил руководство местных отделов МВД (ОМВД) и Управления по вопросам миграции (УВМ).

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