РЕН ТВ Новости

194 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Как это-пресмыкающееся достало уже .Везде на полусогнутых, с протянутой рукой, аж противно до тошноты.На Украине расска...
  • Вячеслав Карюкалов
    Истерика.На Украине расска...
  • Альбертт
    Да чё венгры сказал бы сразу что американцы там жили всегда .Глава МИД Венгрии...

Набиуллина: Раздача всем денег только разгонит инфляцию

Набиуллина: Раздача всем денег только разгонит инфляцию

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию, так как денежное-кредитная политика Банка России влияет только на спрос в экономике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх