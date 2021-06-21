Набиуллина: Раздача всем денег только разгонит инфляцию

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию, так как денежное-кредитная политика Банка России влияет только на спрос в экономике.