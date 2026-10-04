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Культуромания

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Вологодская филармония открыла 83-й сезон и дала старт новому фестивалю

Вологодская филармония открыла 83-й сезон и дала старт новому фестивалю

Вологодская филармония отпраздновала сразу три события: открытие 83-го концертного сезона, 25-летие Мужского хора и старт первого фестиваля «Гончаровские хоровые ассамблеи».

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