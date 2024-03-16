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ВСУ выпустили по Белгородской области восемь реактивных снарядов «Вампир»

ВСУ выпустили по Белгородской области восемь реактивных снарядов «Вампир»

В регионе работала система ПВО. Дежурные силы российской системы ПВО за утро субботы, 16 марта, уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над территорией Белгородской области.

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