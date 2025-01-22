Думали, что безнаказанны: Указ Путина, обнуливший имущество олигархов по всей стране

EH

Elshad Hasanov

нельзя наворованное отобрать, а вора не посадить, это лицемерие. То, что они в 90ые украли, и даже ограбили у народа, то, что этот народ в нищете сам вынужден был где то украсть, ограбить , чтобы выжить, семью содержать это очень серьезное преступление, не должно иметь срок давности. Кроме того, многие из них участники схемы развала государства, организованные иностранными спецслужбами, и они должны осуждены как предатели родины. Их отпрыски, ставленники будут продолжать попытки окончательного развала России. Одним словом, пока эта конюшня полностью не очищена, вонь не прекратится.