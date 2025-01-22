Российские олигархи и западные акционеры будут возвращать государству собственность, незаконно захваченную в девяностые годы прошлого века.
Думали, что безнаказанны: Указ Путина, обнуливший имущество олигархов по всей стране
Комментарии
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EH
Elshad Hasanov
нельзя наворованное отобрать, а вора не посадить, это лицемерие. То, что они в 90ые украли, и даже ограбили у народа, то, что этот народ в нищете сам вынужден был где то украсть, ограбить , чтобы выжить, семью содержать это очень серьезное преступление, не должно иметь срок давности. Кроме того, многие из них участники схемы развала государства, организованные иностранными спецслужбами, и они должны осуждены как предатели родины. Их отпрыски, ставленники будут продолжать попытки окончательного развала России. Одним словом, пока эта конюшня полностью не очищена, вонь не прекратится.
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19 час.
СБ
Сергей Бунцов
Приватизация в 90-е была по блату и для хитрых скупщиков или присвоителей приват- чеков как 1-й ваучерный фонд. Даже при выдачи его акций с какого то времени стали выдавать без предупреждения 5 акций, вместо 10, а потом он ликвидировался. Найти мразей и возместить убытки вложивших туда!
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18 час.
СП
Светлана Позднякова
Вернуть все незаконно приватизированое государству,и запретить на столетия все возможные приватизации!
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15 час.
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