«Я в эту квартиру верю примерно так же, как в стадион Медиалиги». Маврин о квартире в Баку для MVP Кубка МФЛ

– Вы один из главных претендентов на MVP Winline Кубка Медиалиги, которому дадут квартиру в Баку. Как оцените свои шансы? – Я в эту квартиру верю примерно так же, как в стадион Медиалиги, который строится и должен «вот сейчас, вот уже, вот-вот».