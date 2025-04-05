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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жюлия Симон: «Не то чтобы Большой хрустальный глобус не был моей целью, просто с начала сезона я чувствовала, что у меня нет возможности бороться за общий зачет»

Француженка в общем зачете Кубка мира в сезоне-2024/25 заняла третье место. На чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде она выиграла четыре золотых медали.

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