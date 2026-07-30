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Сборная Тверской области взяла 10 наград чемпионата России по судомодельному спорту

Сборная Тверской области взяла 10 наград чемпионата России по судомодельному спорту

Тверские судомоделисты завоевали 10 медалей чемпионата России: триумф на домашней акватории. С 21 по 26 июля Кимры стали центром российского судомодельного спорта: на акватории залива Коньков ручей прошли чемпионат и первенство России в классах гоночных моделей лодок.

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