В Словакии задержали пообещавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

В Словакии полиция задержала мужчину, который угрожал повторить нападение в Праге 21 декабря. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря жилинской региональной полиции Зузану Шефчикову.
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