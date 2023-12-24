В Словакии задержали пообещавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

В Словакии полиция задержала мужчину, который угрожал повторить нападение в Праге 21 декабря. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря жилинской региональной полиции Зузану Шефчикову.