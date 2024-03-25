"Известия": вербовка говорит о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

В теракте, произошедшем в концерном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, найдены по меньшей мере три детали, которые косвенно свидетельствуют о возможной причастности спецслужб Украины к трагедии.
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