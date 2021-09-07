Новая часть «Неудержимых»: главные роли получат Стейтем, Сталлоне и 50 Cent

Популярная франшиза «Неудержимые» стала одной из лучших в серии боевиков. Компании Lionsgate и Millennium Media планируют в ближайшем будущем снять четвертую часть, где к основным героям добавится еще несколько актеров из более «молодого» поколения.
Популярная франшиза «Неудержимые» стала одной из лучших в серии боевиков. Компании Lionsgate и Millennium Media планируют в ближайшем будущем снять четвертую часть, где к основным героям добавится еще несколько актеров из более «молодого» поколения.
Свежие комментарии