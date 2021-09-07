RusNews

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    И что? Опять гастеры развлекаются?Массовая драка в ...
  • Алексей Сафронов
    Всё правильно! При добром и уважительном отношении народов Национальное возрождение будет хорошим примером, а также з...«Национальное Воз...
  • kirgetovamn Киргетова
    Ну уйди ты из Сирии в конце концов, варвар!Байден заявил, чт...

Новая часть «Неудержимых»: главные роли получат Стейтем, Сталлоне и 50 Cent

Новая часть «Неудержимых»: главные роли получат Стейтем, Сталлоне и 50 Cent

Популярная франшиза «Неудержимые» стала одной из лучших в серии боевиков. Компании Lionsgate и Millennium Media планируют в ближайшем будущем снять четвертую часть, где к основным героям добавится еще несколько актеров из более «молодого» поколения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх