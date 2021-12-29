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Дед унес: названы самые популярные в Новый год схемы обмана

Дед унес: названы самые популярные в Новый год схемы обмана

Наиболее популярные мошеннические схемы, которых следует опасаться во время новогодних праздников, — это выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, а также фейковые «выгодные инвестиции».

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