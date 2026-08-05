Средняя пенсия в России выросла почти на 10 тысяч рублей за 5 лет

По данным Соцфонда, средняя пенсия в России к 1 июля 2026 года составила 25 401 рубль. Ещё в 2021 году этот показатель был заметно ниже — 15 801 рубль, то есть за пять лет выплаты выросли почти на 10 тысяч рублей.
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