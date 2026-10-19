«Борнмут» установил новый клубный рекорд посещаемости в Премьер-лиге — 12004 зрителя пришли на «Виталити Стэдиум» на матч с «Сандерлендом» (2:0), сообщает The Independent.
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