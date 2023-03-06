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Мостовой про инициативу Милонова об отмене Fan ID: «Жалко, что он один так думает. Это же бесполезно, просто людям жизнь усложнять»

Мостовой про инициативу Милонова об отмене Fan ID: «Жалко, что он один так думает. Это же бесполезно, просто людям жизнь усложнять»

Александр Мостовой высказался об инициативе Виталия Милонова об отмене Fan ID. Ранее депутат Госдумы РФ объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика.

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