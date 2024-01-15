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Бастрыкин подтвердил, что Чекалины выплатили долг налоговой

Бастрыкин подтвердил, что Чекалины выплатили долг налоговой

Второе дело против блогеров ещё не закрыто.фото: t.me/ler_chek_official--> Семья Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных погасила долг по налогам 504 млн рублей, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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