Фальшивок в Калужской области фиксируют все меньше

В 2024 году в Калужской области обнаружили 61 фальшивую банкноты и 2 поддельных монеты. Это заметно меньше чем в 2023-м, когда в регионе нашли 84 подделкиВ 2024 году в Калужской области обнаружили 61 фальшивую банкноты и 2 поддельных монеты.