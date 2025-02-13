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Калужские новости

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Фальшивок в Калужской области фиксируют все меньше

Фальшивок в Калужской области фиксируют все меньше

В 2024 году в Калужской области обнаружили 61 фальшивую банкноты и 2 поддельных монеты. Это заметно меньше чем в 2023-м, когда в регионе нашли 84 подделкиВ 2024 году в Калужской области обнаружили 61 фальшивую банкноты и 2 поддельных монеты.

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