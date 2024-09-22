В Германии обратились к правительству из-за немецких танков под Курском: «Пробуждает исторические воспоминания»

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Группа депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» направили обращение правительству на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, напомнив о Курской битве 1943 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии