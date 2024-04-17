НСФР предложил сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных депозитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил обращение в Госдуму и ЦБ с предложением сохранить льготную ипотеку на новостройки под 8% для владельцев жилищных вкладов даже после окончания срока госпрограммы 1 июля 2024 года, пишут “Известия” со ссылкой на письмо.