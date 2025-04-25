Врач Стоянова: взрослые могут столкнуться с прогрессированием близорукости

Взрослые люди, как и дети, могут также сталкиваться с прогрессированием близорукости. Об этом kp.ru рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.
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