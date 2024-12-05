🔥 В Керчи на пожаре в частном доме погиб человек В одноэтажном неэксплуатируемом доме произошло возгорание вещей на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🔥 В Керчи на пожаре в частном доме погиб человек В одноэтажном неэксплуатируемом доме произошло возгорание вещей на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.