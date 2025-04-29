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Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и месту запуска вражеских дронов в приграничном районе Курской области.

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