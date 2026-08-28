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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Мужчины рано утром

Мужчины рано утром

Фотограф Вероник Виаль (Veronique Vial) больше известна своей серией Women Before 10 A.M. (Женщины до 10 утра), но параллельно она снимала и звездных мужчин в естественной среде их обитания — у них дома, рано утром, когда они еще не успели не то, что нацепить на себя рекламную улыбку, но даже умыться.

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