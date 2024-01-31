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Власти Армении вступились за своих западных кураторов, назвав главную трудность в переговорах с Баку

Власти Армении вступились за своих западных кураторов, назвав главную трудность в переговорах с Баку

Рубен Рубинян заявил, что проблема в достижении регионального мира не связана с площадкой, на которой обсуждается или не обсуждается данный вопросВице-спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян в эфире общественного телевидения заявил, что трудности в переговорах с Азербайджаном не связаны с той или иной площадкой.

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