Чичерина исполнила свои хиты для десантников ВС России

Юлия Чичерина выступила с концертом перед десантниками, штурмовавшими Часов Яр.К десантникам ВС РФ, штурмовавшим лесной массив в районе Часова Яра, в госпитали из зоны восстановления прибыла заслуженная артистка России Юлия Чичерина.
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