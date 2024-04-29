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Чичерина исполнила свои хиты для десантников ВС России

Чичерина исполнила свои хиты для десантников ВС России

Юлия Чичерина выступила с концертом перед десантниками, штурмовавшими Часов Яр.К десантникам ВС РФ, штурмовавшим лесной массив в районе Часова Яра, в госпитали из зоны восстановления прибыла заслуженная артистка России Юлия Чичерина.

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