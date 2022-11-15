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ВС РФ задействовали на Украине новое оборудование для улучшения качества связи

ВС РФ задействовали на Украине новое оборудование для улучшения качества связи

Военнослужащие шестой армии Западной группировки Вооружённых сил Российской Федерации задействуют в СВО передовые виды ретрансляторов, которые позволяют связистам подразделений добиться более высокого уровня приёма и дальности радиосигналов.

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