Великий почин укропа

Если есть оружие его можно развернуть!

Да уж,как Януковича за некие шапки скинуть они смелые,а честь и свободу отвоевать у самозванцев Майдана,они сопли жуют!

НЭ

Наталья Эрнст

Они бы рады и сейчас устроить ещё один майдан, так гхроши же не заплатят, а хохол бесплатно не пойдёт на площади скакать...