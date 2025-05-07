80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в районе Олеши вступила в бой с заградотрядами, которые не позволяли ей бежать с фронта.
Великий почин укропа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Если есть оружие его можно развернуть!
Ответить
11 час.
Eduard
Да уж,как Януковича за некие шапки скинуть они смелые,а честь и свободу отвоевать у самозванцев Майдана,они сопли жуют!
Ответить
11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Они бы рады и сейчас устроить ещё один майдан, так гхроши же не заплатят, а хохол бесплатно не пойдёт на площади скакать...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии