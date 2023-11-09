Экс-глава Минобороны Израиля: Война против ХАМАС призвана защитить «сионистские и демократические» ценности

ЦАХАЛ пока не определил конкретных сроков для своей наземной операции в Газе по ликвидации ХАМАС, заявил министр военного кабинета и экс-глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, выступая перед журналистами, пишет издание The Times of Israel.
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