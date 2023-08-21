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Ребенок испортил товар в магазине: нужно ли по закону платить за испорченную продукцию

Ребенок испортил товар в магазине: нужно ли по закону платить за испорченную продукцию

Зачастую родители сталкиваются с ситуацией, когда их дети случайно портят товар в магазине. К примеру, ребенок по неосторожности может что-либо помять или разбить.

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