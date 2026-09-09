Прогноз погоды в Крыму на 9 сентября 🌤 В Симферополе +24 и малооблачно В Севастополе +23 и облачно с прояснениями В Евпатории +24 и малооблачно В Черноморском +23 и облачно с прояснениями В Джанкое +25 и ясно В Ялте +23 и малооблачно В Алуште +23 и малооблачно В Керчи +23 и малооблачно В Армянске +24 и малооблачно В Красноперекопске +24 и малооблачно В Бахчисарае +24 и малооблачно В Феодосии +23 и малооблачно В Судаке +23 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.