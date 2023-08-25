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Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Раэдом» в саудовской лиге

Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Раэдом» в саудовской лиге

Клуб с экс-игроком «Лацио» в составе обыграл «Аль-Раэд» с крупным счетом (4:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

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