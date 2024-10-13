В Кукморском детсаду волонтеры собирают гумпомощь для бойцов СВО

В Кукморе активно идет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Образовательные учреждения, включая детский сад «Радуга», принимают активное участие в этой инициативе, передает «Татар-информ».
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