Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников

Бразильский боец UFC Алекс Перейра высказал мнение о россиянине Магомеде Анкалаеве. «Я не думаю, что он отличается от всех остальных, с кем я сталкивался, но я могу сказать одно: я отличаюсь от всех остальных», — сказал Перейра на пресс-конференции.