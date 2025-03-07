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Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников

Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников

Бразильский боец UFC Алекс Перейра высказал мнение о россиянине Магомеде Анкалаеве. «Я не думаю, что он отличается от всех остальных, с кем я сталкивался, но я могу сказать одно: я отличаюсь от всех остальных», — сказал Перейра на пресс-конференции.

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