FT: Страны НАТО обеспокоились темпами возрождения военной промышленности в РФ

Государства-члены НАТО обеспокоены в связи с активным возрождением Россией военной промышленности. Как сообщает газета Financial Times, западные политики встревожены из-за возрождения российской оборонной промышленности за последний год такими темпами, которые многие на Западе ранее считали невозможными.
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