СК: массовое ДТП в Москве спровоцировал автобус, не уступив дорогу пожарным

ДТП в Москве с участием автобуса, грузовика и ряда легковых автомобилей, в результате которого пострадали 15 человек, произошло из-за того, что водитель первого транспортного средства не уступил дорогу пожарной машине.
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