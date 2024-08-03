В Таджикистане арестован экс-исполняющий обязанности президента Искандаров

В Таджикистане арестовали 72-летнего Акбаршо Искандарова, который в 1992 году занимал должность главы Верховного совета и исполнял обязанности президента Таджикистана, сообщает 3 августа портал «Азия плюс» со ссылкой на источник в Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ), где работал Искандаров.