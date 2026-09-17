Аналитик Зыков: нейросети помогают мошенникам подделывать голос

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков в беседе с RT отметил, что мошенники уже довольно активно используют ИИ в схемах обмана через мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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