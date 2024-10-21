На южноуральском участке М-5 закроют движение из-за взрывов

В Челябинской области на пять часов закроют движение по одному из участков федеральной автотрассы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения будут введены завтра, 22 октября, в связи с проведением буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.