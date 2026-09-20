️ Российские дроноводы парализовали систему снабжения ВСУ у Орехова в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно обнаруживают и уничтожают технику противника, которая доставляет боеприпасы, продовольствие и материальные средства подразделениям, находящимся Орехове.