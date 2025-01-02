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Кузнецов пропустит еще минимум месяц из-за сотрясения. Форвард СКА не поедет на Матч звезд КХЛ в феврале («Матч ТВ»)

32‑летний форвард СКА получил повреждение 25 декабря в матче с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

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